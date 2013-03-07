Україна з початку маркетингового року експортувала 18,2 млн тонн зернових

Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (МР, 1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) поставила на зовнішні ринки 18,2 млн тонн зерна, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період українські аграрії експортували 9,7 млн тонн кукурудзи, 6,2 млн тонн пшениці і 2 млн тонн ячменю. Водночас у відомстві підтвердили прогноз експорту зерна на рівні 23 млн тонн.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, на сьогоднішній день Україна є лідером серед постачальників кукурудзи до Англії.

«Цього маркетингового року 7,7 млн тонн вітчизняних зернових експортовано до країн Європейського Союзу. Крім того, сьогодні Україна є лідером із поставок кукурудзи до Англії», - цитує М.Присяжнюка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, питання про відновлення експорту української пшениці може бути розглянуто урядом після 10 квітня. Водночас обсяг експорту пшениці планується збільшити на 300 тис. тонн.

Експорт зернових культур із України у лютому 2013 року становив 1,67 млн тонн.

За даними міністерства, врожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.