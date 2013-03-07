S&P присвоїло планованому випуску євробондів МХП рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло планованому випуску євробондів на суму 350 млн дол. найбільшого виробника курятини в Україні компанії "Миронівський хлібопродукт" рейтинг "В" з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства, переданому УНІАН.

«Найбільший український виробник м'яса птиці MHP S.A. («Миронівський хлібопродукт», МХП) займає міцну конкурентну позицію, має сильні показники рентабельності і помірний рівень боргового навантаження. Ми присвоюємо МХП довгостроковий кредитний рейтинг «B». Прогноз «негативний» відображає прогноз за суверенним рейтингом України», - сказано в повідомленні агентства.

У ньому ж вказується, що рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту - «3», що відображає очікування істотного (50-70%) відшкодування боргу у разі дефолту.

Аналітики S&P також очікують, що обсяг продажів і показник EBITDA компанії підвищаться більш ніж на 10% протягом наступних двох років, зважаючи на зростання виробництва після введення нових потужностей та ефективнішого використання наявних.

«Ми вважаємо, що ринкова частка МХП підтримується сприятливими цінами на продукцію і популярністю бренду компанії. Однак ми прогнозуємо помірне зниження рентабельності за EBITDA більш ніж на 200 базисних пунктів протягом наступних років, оскільки очікуємо підвищення виробничих витрат і практично нульове зростання цін. Ми також очікуємо, що з часом ці показники стабілізуються», - сказано в повідомленні S&P.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску євробондів "Миронівського хлібопродукту" рейтинг "B(EXP)".

Нагадаємо також, що група «Миронівський хлібопродукт» прийняла рішення про рефінансування 60% своїх єврооблігацій, які були випущені в 2010 році на суму 584,8 млн дол. з погашенням у 2015 році. На рефінансування спрямують близько 350 млн дол. МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії у 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. в 2011 році. EBIDTA виросла на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Дохідність на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол. в 2011 році до 2,80 дол. в 2012 році.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.