Milkiland у 2012 році збільшив прибуток на 10%

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників продуктів із молока з активами в Росії і Польщі - компанія Milkiland у 2012 році отримала 38 млн євро прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA), що на 10% більше, ніж роком раніше.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, пославшись на попередні результати, не підтверджені аудитом.

Валовий прибуток за звітний період зріс на 16% - до 78 млн євро на тлі 3% зростання виручки - до 287 млн ​​євро.

Компанія відзначила зростання маржі EBIDTA порівняно з попереднім роком до 13,3% з 12,4% раніше і маржі валового прибутку до 26 з 24%.

Milkiland пояснив поліпшення марж зниженням цін на молоко завдяки зростанню його пропозиції на українському та російському ринку, а також відновленням державних субсидій для його виробників в Україні.

Компанія повідомила, що торік їй вдалося збільшити продажі продукції з незбираного молока на головному для неї російському ринку на 14%, тоді як продажі сиру через введену тимчасову заборону на його поставку до РФ знизилися на 4%.

Milkiland оптимістично оцінює перспективи на цей рік, називаючи серед позитивних факторів очікувані стабільні ціни на молоко, збереження субсидій для молочних виробників, запуск власної молочної ферми і початок виробництва на купленому компанією минулого року заводі в Польщі.

Компанія зазначила, що не очікує цього року відновлення "сирної війни" з Росією.

"У 2013 році менеджмент Milkiland сконцентрується на органічному зростанні та інтеграції придбаних активів, а також реалізованих інвестиційних проектів 2012 року. В наших планах на 2013 рік вивести Milkiland на нові рівні доходів і прибутковості", - сказав виконавчий директор і мажоритарний акціонер компанії Анатолій Юркевич.

Папери компанії, яка дебютувала на Варшавській фондовій біржі понад два роки тому, в п'ятницю, 8 березня, після публікації попередніх результатів за минулий рік, подорожчали на майже 3% - до 3,7 євро на тлі близько 0,7% зростання усього ринку.

Водночас акції компанії коштували на майже 60% дешевше, ніж у перший день торгів і більш ніж в 3 рази менше за досягнутий наприкінці 2010 року максимум в 12,2 євро за папір (за поточним курсом 1EUR=4,1PLN).

Крім того, Milkiland планує наступного року, завдяки виведенню на повну потужність нової молочної ферми, збільшити виробництво молока до 40-45 тис. тонн з 14,6 тис. тонн торік.

Минулого року виробництво молока збільшилося в 1,7 раза порівняно з попереднім роком, а молочне стадо - на 70%, до 3,3 тис. голів.

Milkiland нагадав, що нова молочна ферма на 6,8 тис. корів, у яку компанія вклала 20 млн євро, буде введена в експлуатацію в другому кварталі цього року.

"Після досягнення повної потужності в 2014 році об'єкт зможе виробляти 40-45 тис. тонн молока щорічно, забезпечуючи до 15% потреб групи в молоці в Україні", - сказано у повідомленні Milkiland.

Компанія також повідомила, що торік частка молока, що закуповується у створеного за її сприяння молочного кооперативу, зросла до 23% із 6% від загальної потреби Milkiland в Україні роком раніше. У кооператив входить 21 тис. учасників, які передали в його управління 25 тис. корів.

Як повідомляв УНІАН, Milkiland у першому півріччі 2012 року збільшив виробництво молока удвічі - до 8,5 тис. тонн після дворазового зростання в 2011 році - до майже 11 тис. тонн.

Раніше представники компанії заявляли про плани самостійно виробляти 60 тис. тонн молока, що планується досягти за рахунок запуску нових молочних ферм.

Довідка УНІАН. Milkiland володіє 13 заводами з виробництва молочних продуктів (зокрема, двома в Росії та одним у Польщі), які здатні щороку переробляти понад 1,1 млн тонн молока. Компанія виробляє головним чином тверді сири, масло та суцільномолочні продукти, що забезпечують їй близько 90% виручки.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належали нідерландській 1, Inc. Cooperatief U.A., яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, інші папери - free float.

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