Fitch присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг» рейтинг "B"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг», що належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку, довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні "B" і "B+", відповідно. Про це йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на офіційному сайті Fitch.

Агентство також підтвердило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «АА+» (укр). Прогнози усіх рейтингів - "стабільні", сказано у повідомленні.

На думку аналітиків Fitch, такий рейтинг підтверджується лідируючими ринковими позиціями "Укрлендфармінгу" - як в агросекторі в цілому, так і на ринку яєць, зокрема.

Довідка УНІАН. Група компаній Ukrlandfarming («Укрлендфармінг») - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання і торгівля зерновими і технічними культурами, дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, агротехніки, запчастин, технічний сервіс.