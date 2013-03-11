Польський банк BRE знизив прогноз прибутку українського Kernel в 2013 році на 20%

Варшава. Аналітики інвестиційного відділення третього найбільшого в Польщі банку BRE знизили прогноз чистого прибутку українського агрохолдингу Kernel у 2013 фінансовому році до 191 млн дол. з 240 млн дол., прогнозованих раніше.

Про це сказано у звіті BRE Dom Inwestycyjny присвяченому українській компанії, який має УНІАН.

Польські аналітики також знизили прогноз EBITDA компанії Kernel до 339 з 382 млн дол.

BRE зазначив, що Kernel розчарував інвесторів своїми операційними результатами у сегменті сільськогосподарської продукції, продажу зернових та їх перевалки за другий квартал поточного фінансового року (липень 2012 - червень 2013 р.), незважаючи на дуже хороші обсяги продажів.

"Результат EBITDA виявився на 40% нижчим за наші прогнози, а чистий прибуток на 60% меншим", - сказано в рапорті.

Аналітики назвали найбільшим ризиком другої половини 2013 ФР грошовий потік, який за підсумками першої половини поточного фінансового року закрився на рівні мінус 428 млн дол.

"За нашими оцінками, щоб виконати кредитні договори Kernel буде змушений скоротити розмір робочого капіталу з 975 млн до близько 600 млн дол. (необхідно буде отримати 565 млн дол. у другій половині року)", - наголошують експерти.

На їхню думку, ризик, пов'язаний з необхідністю отримати таку велику кількість готівки, негативно вплине на котирування акцій компанії, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській біржі.

У зв'язку з цим BRE знизив прогноз ціни акції Kernel до 61,1 злотих (19,1 дол. за поточним курсом) з 67,4 злотих раніше, погіршивши рекомендацію до "тримай" з "акумулюй".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Kernel, після публікації результатів за першу половину 2013 ФР, знизив прогноз чистого прибутку поточного фінроку до 200 млн з 215 млн дол. раніше, зберігши прогноз EBIDTA на рівні 350 млн дол.

Водночас компанія, яка за першу половину року збільшила виручку на 50%, підвищила її прогноз на весь рік до 2,8 млрд з 2,4 млрд дол. раніше.

Довідка УНІАН. До публікації результатів за першу половину 2013 фінроку більшість польських аналітиків прогнозували підвищення прогнозів чистого прибутку та EBIDTA компанії Kernel за рахунок рекордних продажів у другому кварталі 2013 ФР.

Деякі аналітики прогнозували чистий прибуток Kernel цього фінроку на рівні 242 млн дол. на тлі консенсус-прогнозу Bloomberg в 220 млн дол.

Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання с/г продуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.