Для утримання і збереження молодняка ВРХ з бюджету планують виділити 152,3 млн грн

Для утримання і збереження молодняку великої рогатої худоби в господарствах населення з державного бюджету буде виділено 152,3 млн грн, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, розмір дотації становитиме 250 грн за кожні 3 місяці утримання молодняку до досягнення ним 15-місячного віку.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, фінансова підтримка господарств населення приведе до збільшення в них поголів'я на 304,6 тис. голів.

«Ми прогнозуємо, що цього року ця програма стимулюватиме приріст поголів'я ВРХ у господарствах населення на 304,6 тис. голів», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Держстату, поголів'я великої рогатої худоби в Україні до 1 лютого 2013 року зросло на 4,5% порівняно з показниками на аналогічну дату 2012 року й становило 4,7 млн голів.

За підсумками 2012 року поголів'я великої рогатої худоби в Україні зросло на 1,8% порівняно з 2011 роком і становило 4,5 млн голів, при цьому поголів'я корів минулого року скоротилося на 0,8% і становило 2,56 млн голів.