Сівба ярових зернових у центральних областях України розпочнеться не раніше 20 березня

Через випадання снігу і зниження температури повітря аграрії зможуть почати сівби ярових зернових у центральних областях країни не раніше 20 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу 11 березня.

«За нашими оцінками, цей період (сприятливий для сівби ярини – УНІАН) може наступити в 20-х числах березня, коли ми чекаємо практично по всій території України істотного підвищення температур», - сказав М. Кульбіда.

Водночас він зазначив, що потепління відбудеться досить швидко, але тривалого зростання температури повітря не передбачається.

«Не думаю, що зараз можна говорити про швидкий і стрімкий прихід весни в Україну», - вважає директор Укргідрометцентру.

Як повідомляв УНІАН, через несприятливі погодні умови, зокрема коротку весну, у 2012 році загинуло 25% озимих.

За прогнозами Мінагропроду, яровими культурами в 2013 році буде засіяно 8,1 млн. га. Сівба ярових вже почалася в Криму, Херсонській і Миколаївській областях, де сумарно засіяно вже понад 34 тис. га.