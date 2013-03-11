В Україні яровими зерновими засіяно вже 410 тис. га

Українські аграрії на кінець першої декади березня засіяли яровими зерновими культурами 410 тис. гектарів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, весняно-польові роботи вже розпочали Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області і АР Крим.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, сприятлива погода дозволила аграріям провести сівбу ярових в оптимальні агротехнічні строки.

«Сприятлива погода дозволила кримським аграріям успішно завершити сівбу ранніх ярових зернових культур в оптимальні агротехнічні строки. Зокрема на півострові засіяно 85 тис. гектарів ярових зернових. Крім того, за даними регіонів, станом на 11 березня сільгоспвиробники Херсонської області засіяли 74% прогнозованих площ, Миколаївської - 70%, Одеської - 56%. Також недавно почали сіяти ярові зернові у Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

У міністерстві також зазначили, що станом на 11 березня аграрії забезпечені насінням на 102% від потреб і мінеральними добривами на 105%, що на 24% більше, ніж на аналогічну дату 2012 року. Забезпеченість сільгоспвиробників засобами захисту рослин становила 75%.

Як повідомляв УНІАН, загалом яровими зерновими культурами у 2013 році планується засіяти 8,1 млн га.

За даними Гідрометцентру, центральні області країни розпочнуть сівбу не раніше 20 березня.