Корпорація «Оболонь» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 88,9% - до 223,9 млн грн

Корпорація «Оболонь», один з найбільших в Україні виробників пива і безалкогольних напоїв, у 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшила чистий прибуток на 88,9% - до 223,878 грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж показник виручки заводу за звітний період не вказується.

Згідно з повідомленням, загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 5,8% - до 3,596 млрд грн з 3,401 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, корпорація в 2012 році збільшила виробництво пива в порівнянні з 2011 роком на 1,8% - до 89,5 млн дал.

Довідка УНІАН. До складу корпорації "Оболонь", крім заводу в Києві (ПАТ «Оболонь»), входять "Пивоварня Зіберта" (м. Фастів, Київська обл.), Охтирський пивзавод (Сумська обл.), Севастопольський завод напоїв, Бершадський пивкомбінат (Вінницька обл.), підприємство з виробництва пива та безалкогольних напоїв "Красилівське" (Хмельницька обл.).

Також до складу корпорації входять інші виробництва, зокрема з виробництва солоду, агропідприємство, яке спеціалізується на вирощуванні ячменю, і завод з виробництва склотари.