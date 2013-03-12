Компанія «Алеф-Віналь» у 2012 році отримала 1,3 млн грн прибутку

Компанія «Алеф-Віналь» (Дніпропетровськ) у 2012 році спрацювала з 1,303 млн грн чистого прибутку, проти 2,531 млн грн збитку, отриманих роком раніше, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, за підсумками роботи в 2012 році активи компанії становили 56,453 млн грн, основні засоби - 47,395 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість - 406 тис. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «​​Алеф-Віналь» (Дніпропетровськ) утворене в 1999 році. Підрозділами компанії є Кримський завод марочних коньяків «Багерово», завод виноробства ТОВ «Атлантіс» (Крим), ЗАТ «Бурлюк» (Крим), ЗАТ «Старокримський» (Крим), завод з розливу вин ТОВ «Атлантіс» (Дніпропетровська обл.).

Продукція компанії: вино ТМ «Золота Амфора», вино ТМ Golden amphora, коньяк ТМ «Клінков» і ТМ «Жан Жак», горілка ТМ «Горілка Українка» та ТМ «Гельсінкі».