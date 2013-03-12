Українські агрохолдинги не готові до купівлі землі - експерт

Великі аграрні холдинги України не могли б дозволити собі купівлю землі навіть у разі зняття мораторію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт консалтингової компанії BDO Consulting Олександр Ничипорук сказав під час конференції «Агробізнес України», організованої Інститутом Адама Сміта.

«Ніхто з великих аграрних холдингів сьогодні не готовий викласти навіть півтори тисячі доларів за гектар землі», - сказав О.Ничипорук.

За його словами, для того, щоб придбати землі сільгосппризначення, компаніям довелося б витратити всі оборотні кошти, до чого вони не готові.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року Верхова Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (про обіг земель сільськогосподарського призначення)». Законом передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.