Агропромислова група «Креатив» у 2012 році збільшила чистий дохід на 82%

Група «Креатив», один з найбільших переробників сільгосппродукції в Україні, у 2012 році збільшила чистий дохід на 82% - до 685 млн доларів з 376 млн дол. у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив глава правління компанії Юрій Давидов.

За його словами, збільшення доходу компанії стало можливим завдяки збільшенню переробки соняшнику і зростання виробництва жирів і маргаринів.

«У 2012 році компанія дуже серйозно посилила свої позиції на ринку завдяки динамічному розвитку основних бізнес-напрямків - з переробки насіння соняшнику і виробництва жирів і маргаринів», - зазначив Ю.Давидов.

За його словами, у 2012 році обсяги переробки насіння соняшнику збільшилися вдвічі - до 725 тис. тонн, до того ж компанія збільшила виробництво соняшникової олії до 300 тис. тонн з 151 тис. тонн у 2011 році. Виробництво жирів і маргаринів зросло в 2012 році на 24% - до 122 тис. тонн.

Як повідомив заступник голови правління групи «Креатив» Сергій Сивопляс, на збільшення потужностей у 2012 році компанія залучила близько 160 млн дол. інвестицій, левова частка яких була вкладена в запуск маслоекстракційного заводу та супровідньої інфраструктури.

«Завдяки активній інвестиційній кампанії група в 2012 році запустила низку виробничих потужностей. Зокрема ми запустили новий маслоекстракційний завод потужністю 620 тис. тонн соняшнику на рік, що дозволило подвоїти потужності компанії з переробки соняшнику», - сказав С.Сивопляс.

«Надалі збираємося підтримувати рівень наших потужностей на тому ж рівні (на цей момент 97% усіх потужностей повністю завантажені)», - заявив С.Сивопляс. «Ми не плануємо продовжувати інвестування у розвиток потужностей з переробки соняшнику. На 2013-2014 роки наші інвестиції пов'язані тільки з сільським господарством», - зазначив він.

Група «Креатив» повідомила, що в 2012 році, в рамках розширення аграрного профілю, компанія вивела на повну потужність свинокомплекс на 60 тис. голів.

«За результатами аналізу ринку свинина є одним з найбільш споживаних видів м'яса в Україні, а втім, істотну кількість її ми завозимо з інших країн. Таким чином, мета цього проекту - імпортозаміщення», - сказав С.Сивопляс. «Щобільше, домінантну частку для кормів займає власна продукція (шрот соняшнику та сої). Таким чином, видно синергія нового напряму з основним видом діяльності», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року «Креатив» повідомив про залучення в рамках кредитної лінії у групи банків 8,8 млн дол.

Компанія планує в 2013 році ввести в експлуатацію два нових елеваторних комплекси загальною потужністю 180 тис. тонн одночасного зберігання і збільшити виробництво соєвих продуктів у 2,7 рази - до 185 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Креатив» є одним з лідерів ринку жирів і маргаринів з часткою на національному ринку понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 млн тонн.

Також група «Креатив» володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тис. тонн готової продукції. Крім того, група займається переробкою соєвих бобів і розвиває сільськогосподарський напрямок, до якого входять рослинницькі господарства, завод з переробки пелет і тваринницький комплекс. Компанія випускає масложирову продукцію під ТМ "Сонола", ТМ "Делікон" і ТМ "Дивне".