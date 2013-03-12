Виробництво соняшникової олії в 2013 році збережеться на рівні 3,8 млн тонн - експерт

В Україні у 2013 році виробництво соняшникової олії збережеться на рівні 2012 року - близько 3,8 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова правління однієї з найбільших компаній з переробки соняшнику «Креатив Груп» Юрій Давидов.

«Упродовж останніх чотирьох років в Україні дуже стабільна структура споживання соняшникової олії. На внутрішньому ринку споживається близько 600-700 тис. тонн олії на рік, а решта - експортується. Саме тому Україна займає лідируючі позиції з експорту соняшникової олії», - сказав Ю.Давидов.

За його словами, в Україні в 2013 році перероблять близько 9,5 млн. тонн насіння соняшнику. Водночас експорт соняшникової олії становитиме 3-3,3 млн. тонн.

За словами Ю.Давидова, збільшення ціни на насіння соняшнику на внутрішньому ринку в 2013 році не очікується.

«Сьогодні є вичікувальна позиція. На складі, за різними оцінками, є запас соняшнику на період від 2 до 4 місяців і ціна на сьогодні тримається на рівні 4800 грн за тонну. Тому справедливим буде сказати, що 4800-4900 грн за тонну буде середньою ціною на соняшник цього року», - заявив Ю.Давидов.

Довідка УНІАН. Україна в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила виробництво соняшникової олії на 18% - до 3,8 млн. тонн. Водночас помітно зріс експорт соняшникової олії. Зокрема, в 2012 році українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки 3,6 млн. тонн, що на 33% більше, ніж у попередньому році.

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