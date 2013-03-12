Україна може вийти на ринок ПАР з продукцією птахівництва

Українські сільгоспвиробники можуть почати експортувати продукти птахівництва, соняшникову олію і цукор на ринок Південно-Африканської Республіки, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, таку можливість обговорили міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк і посол Південно-Африканської Республіки в Україні Чупу Стенлі Матабат.

Водночас у відомстві відзначили, що в 2012 році товарообіг між країнами досяг 171,2 млн. дол., що є найвищим показником в історії двосторонніх відносин України і ПАР. Крім того, минулого року вітчизняні аграрії експортували до ПАР пшеницю і кукурудзу на загальну суму 100,5 млн. дол.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, експорт із України до ПАР в 2012 році зріс до 157,2 млн. дол., що на 87% більше, ніж у 2011 році, тоді як поставки з ПАР до країни скоротилися порівняно з 2011 роком на 17,2% - до 111,5 млн. дол.