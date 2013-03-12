Аграрний фонд закупив 1,1 млн тонн зерна

Аграрний фонд завершив прийом заявок від сільгоспвиробників на укладення форвардних контрактів на поставку зерна урожаю 2013 року, закупивши сумарно 1,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, зокрема, закуплено 982 тис. тонн пшениці, 68 тис. тонн жита і 50 тис. тонн ячменю.

У прес-службі також зазначили, що в першому етапі форвардної кампанії взяли участь 406 сільгоспвиробників, водночас середній обсяг запропонованої партії зріс порівняно з аналогічним показником 2012 року на 69,6% - до 2059 тонн.

Рівень виплати авансових платежів Аграрним фондом вже становить 70,4%.

Як повідомляв УНІАН, за рахунок форвардних закупівель Аграрного фонду аграрії отримають 200 млн грн на проведення весняно-польових робіт.