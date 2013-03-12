Мінагропрод обіцяє узгодити з зернотрейдерами обсяги експорту зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України здійснює моніторинг кількості зерна на внутрішньому ринку і має намір продовжити діалог із зернотрейдерами з узгодження обсягів експорту зернових, повідомила прес-служба міністерства.

«Мінагрополітики продовжує здійснювати системний моніторинг наявності зерна на внутрішньому ринку. Також продовжується діалог із зернотрейдерами в межах Меморандуму про взаєморозуміння. Завдяки такій співпраці створено прозорі умови функціонування ринку зерна і здійснено зважений підхід щодо узгодження обсягів експорту зернових», - сказано в повідомленні.

У прес-релізі зазначається, що станом на початок березня наявні запаси зерна більш ніж удвічі перевищують потреби внутрішнього споживання до кінця поточного зернового року. Зокрема, на початок березня в Україні було в наявності 22 млн. тонн зернових, з яких 6,5 млн. тонн пшениці, 9,5 млн. тонн кукурудзи і 4,4 млн. тонн ячменю. «При цьому потреба внутрішнього споживання в березні-червні становить близько 9,7 млн. тонн. Зокрема пшениці - 3,5 млн. тонн, кукурудзи - 3,3 млн. тонн, ячменю - майже 2 млн. тонн», - говориться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн порівняно з 56,7 млн. тонн у 2011 році.

За інформацією прес-служби Мінагропроду, діюча експортна політика в 2012 році дозволила збільшити надходження до бюджету і покращити зовнішньоторговельне сальдо.

Довідка УНІАН. У лютому 2013 року українські аграрії експортували 184,1 тис. тонн пшениці, з якої 180 тис. тонн продовольчої і 4,1 тис. тонн фуражної. Експорт кукурудзи за цей період становив 1,4 млн. тонн. Обсяг експорту олійних становив 259,1 тис. тонн.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, рішення про відновлення експорту української пшениці може бути розглянуто після 10 квітня.