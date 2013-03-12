Азаров запевняє: запасів борошна достатньо, хліб не дорожчатиме

Внутрішні запаси борошна та продовольчої пшениці в Україні є достатніми, аби унеможливити подорожчання хліба, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з журналістами українських телеканалів.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Цього року Україна експортувала рекордні обсяги зерна – понад 18 мільйонів тонн, і разом з тим ми маємо колосальні запаси на сьогодні. Ми маємо достатні запаси борошна, продовольчої пшениці, що унеможливлюють будь-які різкі коливання ціни на такі важливі продукти харчування як хліб», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, станом на початок березня наявні запаси зерна більш ніж удвічі перевищують потреби внутрішнього споживання до кінця поточного зернового року.

Зокрема, на початок березня в Україні у наявності було 22 млн тонн зернових, з яких 6,5 млн тонн пшениці, 9,5 млн тонн кукурудзи і 4,4 млн тонн ячменю. Водночас потреба внутрішнього споживання у березні-червні становить близько 9,7 млн тонн, у тому числі пшениці - 3,5 млн тонн, кукурудзи - 3,3 млн тонн, ячменю - майже 2 млн тонн.