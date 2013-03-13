Експорт пшениці з України до 2021 року зросте на 129% - експерт

Україна до 2021 року наростить експорт пшениці на 129%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник групи аналітиків компанії Infoma Agra Алан Бульон на форумі “Агробізнес України”, організованому Інститутом Адама Сміта.

За його словами, врожайність пшениці з гектара до вказаної дати зросте на 26%. Таким чином, сумарний експорт пшениці з України, Росії і Казахстану в рази перевищить експорт цієї культури зі США.

«Україна, Росія і Казахстан експортуватимуть на 87% більше пшениці, ніж Сполучені Штати», - сказав А.Бульон.

До того ж експерт зазначив, що до 2022-2023 маркетингового року Україна наростить експорт сої на 65% - до 3,2 млн тонн.

«Україна стає основним гравцем з експорту сої», - сказав експерт.

Крім того, за даними А.Бульона, врожайність кукурудзи до 2021 року зросте до 6,4 тонни з гектара з 4,8 т/га у 2012 році.

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