Fitch присвоїв агрохолдингу «Авангард» рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Авангард», найбільшому вітчизняному виробникові курячих яєць, довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом, сказано в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, Fitch Ratings помістило довгостроковий рейтинг емітента в національній валюті на рівні "B" з позитивним прогнозом до списку Rating Watch.

Агентство також помістило національний довгостроковий рейтинг компанії на рівні «А+» (ukr) до списку Rating Watch з позитивний прогнозом.

Пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні «B», рейтинг зворотності активів підтверджений на рівні «RR4».

На думку аналітиків Fitch, такі рейтингові оцінки пішли за оголошенням, що операційні дочірні компанії «Авангарду» забезпечать безумовне та безвідкличне поручительство на солідарній основі материнської компанії UkrLandFarming.

Як сказано в повідомленні, такі дії вказують на більш тісні юридичні зв'язки між «Авангардом» та його материнською компанією, та підсилюють стратегічну значимість виробника яєць для всієї групи.

Як раніше повідомляв УНІАН, Fitch Ratings присвоїло агрохолдингу «Укрлендфармінг», що належить українському бізнесменові Олегу Бахматюку, довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валюті на рівні "B" і "B +", відповідно.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

За підсумками 2012 року компанія збільшила чистий прибуток на 16,3% - до 228,2 млн дол. Виручка за цей період збільшилася на 13,7% - до 629,3 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) зріс до 279,8 млн дол. з 245,8 млн дол. у 2011 році.