Стан 91% озимих оцінюються як хороший і задовільний

Стан озимих зернових на сьогодні оцінюється як хороший і задовільний на 91% посівних площ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас він зазначив, що у південних регіонах закінчується посівна кампанія. У Криму засіяно 94% від намічених площ. Продовжують посівну аграрії Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Донецької областей.

Також М.Азаров зазначив, що аграрії повністю забезпечені добривами і посівним матеріалом.

«Посівні роботи почалися організовано, і вони належним чином забезпечені», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на думку фахівців Укргідрометцентру і Мінагропрому, за відсутності складних погодних явищ обсяг урожаю в Україні в 2013 році може перевищити торішній показник на 20-30%.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.