Україна збільшить площу зрошуваних земель

Площа зрошуваних земель в Україні має збільшитися на 1 млн га і в 2015 році становити 1,4 млн га, повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у середу, 13 березня, на засіданні Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що збільшувати площі зрошуваних земель необхідно насамперед у південних регіонах, оскільки, за прогнозами синоптиків, спостерігається тенденція поступового потепління клімату.

«Останніми роками спостерігається стійка тенденція збільшення середніх температур загалом по Україні, й особливо в південних областях. За оцінкою метеорологів, літо 2013 року також буде спекотним. Фактично зернове виробництво поступово пересувається на північ. І тому, щоб не втратити наш хлібний південь, ми повинні відновити на новому рівні систему зрошуваного землеробства... Загальна площа зрошуваних земель у 2015 році має становити до 1,4 млн гектарів», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що на сьогодні площа зрошуваних земель в Україні становить близько 400 тис. га.

Прем'єр наголосив, що в результаті зрошування земель валове виробництво сільгосппродукції в південних регіонах України може зрости до 27 млрд дол. на рік.

Він повідомив, що Державною програмою активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки передбачено надати 2 млрд дол. держгарантій для розвитку систем зрошування земель. Зрошування планується розвивати в Криму, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Кабінет Міністрів схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

За словами М.Азарова, сумарна вартість цієї програми становитиме приблизно 380 млрд грн.

12 березня в інтерв'ю журналістам українських телеканалів М.Азаров висловив надію, що Державна програма активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки почне діяти з квітня 2013 року.