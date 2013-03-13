УЗА: експорт зернових за підсумками маркетингового року становитиме 22 млн тонн

За підсумками 2012-2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) Україна експортує 22 млн тонн зернових, що дасть можливість їй посісти сьоме місце в рейтингу світових експортерів зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко на форумі «Агробізнес України», організованому Інститутом Адама Сміта.

За словами експерта, за підсумками поточного маркетингового року Україна посяде 9-е місце з виробництва та експорту пшениці серед інших країн.

При цьому обсяг виробництва кукурудзи дасть змогу їй зайняти 7-у позицію в рейтингу країн – виробників цієї культури і 14-е місце серед її експортерів.

У рейтингу виробників ячменю Україна посяде 5-е місце, а серед її експортерів - 4-е місце.

В.Клименко також зазначив, що Україна вийшла на середньосвітову врожайність. «Ми взяли певний рекорд для себе — вийшли на середньосвітову врожайність», - сказав він.

Наступним кроком, який має зробити країна для збільшення врожайності, на думку експерта, повинне стати підписання договорів про наукову і технічну допомогу з міністерствами сільського господарства США, Франції та Бразилії.

«Ми повинні підписати угоду з мінсільгоспами США, Франції та Бразилії, а не створювати ОПЕК із відсталими в плані сільського господарства країнами», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (МР, 1 липня 2012 р. - 1 червня 2013 р.) станом на 7 березня поставила на зовнішні ринки 18,2 млн тонн зерна, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. Зокрема за вказаний період українські аграрії експортували 9,7 млн тонн кукурудзи, 6,2 млн тонн пшениці і 2 млн тонн ячменю.

До того ж у відомстві підтвердили прогноз експорту зерна на рівні 23 млн тонн.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, на сьогодні Україна є лідером серед постачальників кукурудзи до Англії.

Питання про відновлення експорту української пшениці може бути розглянуте урядом після 10 квітня. При цьому обсяг експорту пшениці планується збільшити на 300 тис. тонн.

Експорт зернових культур з України в лютому 2013 року становив 1,67 млн тонн.

У 2012 році врожай зернових в Україні становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.