У Києві 13, 15 і 16 березня відбудуться сільськогосподарські ярмарки. Ціни будуть на 10-15% нижчі від ринкових

13, 15 та 16 березня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких реалізовуватимуть продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема 13 березня придбати різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України кияни зможуть за такими адресами: у Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-10; у Подільському районі на просп. Правди, 31-35; у Святошинському районі на розі вул. Тулузи та бульв. Р.Роллана; у Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А.

15 березня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславській); у Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5; в Оболонському районі на вул. Бережанській, 15; у Печерському районі на розі вулиць Л.Первомайського та І.Мечнікова, бульв. Дружби народів, 8; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11; у Святошинському районі на вул. Підлісній, 8; у Солом’янському районі на вул. Козицького; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. І. Якіра, 19, вул. В. Піка, розі вул. Щусєва та Тираспільської.

16 березня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на вул. Бурмістенка (в межах вулиць Васильківської та Ломоносова); у Дарницькому районі на вул. Ревуцького; у Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах просп.Маяковського та вул. Бальзака); у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 64; в Оболонському районі на вул. Л.Гавро, 1-9; у Печерському районі на вул. Івана Кудрі (в межах вулиць Патриса Лумумби та Чигоріна); у Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25; у Святошинському районі на вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку); у Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42; у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.