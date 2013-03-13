Україна збільшила експорт кукурудзи на 22%

Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) збільшила постачання кукурудзи на зовнішні ринки на 22% - до 10 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, частка України в світовому експорті кукурудзи на цей момент становить близько 14,5%.

«На сьогодні Україна упевнено входить до п'ятірки провідних світових експортерів кукурудзи. І частка поставок вітчизняної кукурудзи в світовому експорті становить майже 14,5%. Це досить високий показник, але ми розуміємо - Україна ще має значний потенціал до нарощування експорту цієї культури в подальші роки. Крім того, ми вже маємо ті місткості зберігання і технології обробки кукурудзи, які дають нам можливість експортувати її протягом всього року», - сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, в лютому 2013 року Україна поставила на зовнішні ринки 1,4 млн тонн кукурудзи.

Довідка УНІАН. У 2012 році українські аграрії зібрали 21 млн тонн кукурудзи.