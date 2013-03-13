Новим гендиректором «Конті» став іноземець. Ім'я поки не розголошують

Одна з найбільших кондитерських компаній в Україні виробниче об'єднання «Конті» ухвалило рішення про дострокове припинення повноважень генерального директора Олега Логвінова, повідомляє компанія.

Рішення про звільнення ухвалили на зборах акціонерів 7 березня.

Як йдеться у повідомленні, О.Логвінов звільняється за погодженням сторін.

Новим гендиректором компанія призначила нерезидента України, але імені його не називає.

Компанія відзначає, що до вступу на посаду нового керівника О.Логвінов продовжить виконувати обов'язки гендиректора.

Довідка УНІАН. Компанія «Конті» заснована в 1997 році. До складу групи входять АТ «ВО «Конті» і ЗАТ «Конті-Рус». Виробничі активи групи: Донецька, Костянтинівська, Горлівська кондитерські фабрики - в Україні і дві кондитерські фабрики в м. Курськ - в Росії.

Основні ТМ групи «Конті»: AMOUR (шоколад у ригелях Dolci і шоколадна плитка AMOUR, шоколадні цукерки EsfeRo, горіхи в шоколаді AMOUR), Bonjour, а також «Супер-Контік», «Беліссімо», «Мелодика», «Мамулін торт» , BisKonti, «Джек», «КонтіТофіта» і «Золота Лілія».

Виробниче об'єднання «Конті» в 2012 році збільшило чистий прибуток у 4,6 рази в порівнянні з 2011 роком - до 268,3 млн грн.