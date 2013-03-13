«Росток-Холдинг» планує розширити земельний банк до 100 тис. га

Велика агропромислова група «Росток-Холдинг» планує до 2015 року розширити земельний банк до 100 тис. га із 60 тис. га в 2013 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Агрохолдинг також планує збільшити потужності зі зберігання зерна до 150 тис. тонн до 2015 року.

Також повідомляється, що виручка «Росток-Холдингу» у 2012 році становила 192,5 млн дол., а чистий дохід - 10,1 млн дол.

Показник EBITDA компанії (прибуток до вирахування витрат зі сплати податків, відсотків та нарахованої амортизації) в 2012 році становив 16,7 млн ​​дол.

Водночас компанія не повідомляє порівняльних даних фінансових результатів за 2011 рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Росток-Холдинг» прогнозує зростання експорту зернових культур до 1 млн тонн, що можливо за рахунок збільшення власного земельного банку групи, а також зростання закупівель з ринку.

Довідка УНІАН. Агропромислова група «Росток-Холдинг» спеціалізується на вирощуванні і реалізації зернових культур, виробництві, переробці і продажу молочної продукції. Група обробляє землі в Чернігівській і Сумській областях. Холдингу належать 2 молокозаводи, 8 тваринницьких ферм, 2 елеваторні комплекси та низка торгових компаній. Група експортує продукцію до країн Північної Африки, Азії, Європи і СНД.

У 2012 році компанія збільшила обсяг експорту зернових на 9% - до 558 тис. тонн з 511 тис. тонн у 2011 році.