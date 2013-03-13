«Сан ІнБев Україна» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 21%

Один з найбільших вітчизняних виробників пива компанія «Сан ІнБев Україна» у 2012 році збільшив чистий прибуток майже до 200 млн грн зі 165,3 млн грн у 2011 році.

Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За національними стандартами фінансової звітності в 2012 році вартість активів підприємства скоротилася до 2,7 млрд грн з 2,8 млрд грн у попередньому році.

Дебіторська заборгованість компанії в 2012 році виросла до 19,9 млн грн з 17,8 млн грн у 2011 році.

Поточні зобов'язання підприємства за підсумками 2012 року збільшилися майже на 6% - до 1,1 млрд грн. Водночас компанія не має довгострокових зобов'язань за вказаний період.

Довідка УНІАН. До складу "Сан ІнБев Україна", яке є підрозділом Anheuser-Busch InBev, входять три пивзаводи в Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Портфель пивних брендів компанії складається з міжнародних марок: Stella Artois, Beck's, Brahma, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: "Чернігівське", "Рогань", "Янтар".