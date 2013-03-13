Експорт сиру з України у лютому скоротився на 11,4% - до 21,2 млн дол.

Українські виробники у лютому 2013 року виручили від поставки сиру на зовнішні ринки 21,2 млн дол., що на 11,4% менше, ніж у попередньому місяці, повідомила Державна митна служба.

Згідно з повідомленням, в натуральному вираженні експорт сиру за вказаний період скоротився на 9,6% порівняно з обсягами поставок у січні - до 3,7 тис. тонн.

Водночас імпорт сирів у лютому скоротився в грошовому вираженні до 7,9 млн дол. з 8,1 млн дол. у січні 2013 року. Обсяг імпорту сиру в натуральному вираженні становив 1,4 тис. тонн, що на 2,8% менше, ніж у січні цього року.

Довідка УНІАН. У 2012 році Україна виручила від поставки сиру на зовнішні ринки 358,4 млн дол., що на 24% менше, ніж в 2011 році, водночас імпорт цієї продукції в країну зріс на 34,5% - до 91,5 млн дол.

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