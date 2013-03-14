Азаров вважає, що вітчизняні молокопродукти здатні повністю замінити імпортні

Вітчизняні молочні продукти здатні повністю замінити аналогічну імпортну продукцію на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час відвідування одного з молочних підприємств у Київській області.

“Ми цілком здатні повністю замінити своїми продуктами весь імпорт, який поки що присутній на нашому ринку”, - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що в розвитку молочної галузі є ціла низка диспропорцій, які необхідно усувати. Зокрема така ситуація пов'язана з тим, що за останні 20 років в Україні різко впало виробництво молока. М.Азаров відзначив, що це призвело до того, що виникли диспропорції між рівнем закупівельних цін і рентабельністю молочного виробництва.

“Завдання - знайти компроміс між ціною товару, щоб він був доступний, а з іншого - щоб виробник розширював виробництво, будував нові заводи”, - вважає М.Азаров.

Глава уряду наголосив, що багато молочних продуктів є соціально значущими, і держава регулює ціни на них, що також необхідно враховувати при розвитку молочної галузі.