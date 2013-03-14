«Агротон» збільшив EBITDA у 2012 році на 75%

Один з найбільших українських агрохолдингів «Агротон» збільшив показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації) у 2012 році майже на 75% - до 32,4 млн дол., йдеться у звіті компанії.

Згідно зі звітом, виручка компанії в 2012 році зросла до 122,6 млн дол. з 122,1 млн дол. у 2011 році.

Чистий дохід компанії в 2012 році збільшився до 20,7 млн дол. з 270 тис. дол. у 2011 році.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон» працює з 1992 року. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській і Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

«Агротон» наприкінці жовтня 2010 року в ході IPO розмістив на Варшавській фондовій біржі 5,67 млн акцій (26,2% статутного капіталу) і залучив близько 54 млн дол.