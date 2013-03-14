Україна в січні-лютому збільшила експорт пшеничного борошна майже в 4 рази

Україна збільшила продажі пшеничного борошна на зовнішніх ринках у січні-лютому поточного року до 13,2 млн дол. з 3,4 млн дол. за аналогічний період 2012 року, повідомляє Державна митна служба України.

Таким чином, згідно з повідомленням, експорт пшеничного борошна в натуральному виразі зріс більш ніж утричі до 35,2 тис. тонн у порівнянні з січнем-лютим попереднього року.

До того ж імпорт пшеничного борошна в Україну за січень-лютий скоротився на 22% до 323 тис. дол. або до обсягу 395 тонн.

Як повідомляв УНІАН, до кінця поточного маркетингового року (1 липня 2013 року) в Україні за оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства сформовані достатні запаси зернових культур, а також продовжуватимуться інтервенції борошна з Аграрного фонду на хлібопекарські підприємства.

За даними Мінагропроду, потреба України в борошні для виробництва масових сортів хліба оцінюється в 79 тис. тонн щомісяця, зокрема пшеничного борошна необхідно 67,4 тис. тонн, житнього - 12,4 тис. тонн.