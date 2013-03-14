Мінагропрод пояснив падіння цін на овочі хорошим урожаєм і потужностями овочесховищ

Міністерство аграрної політики та продовольства пояснило падіння цін на овочі в січні-лютому на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року гарним врожаєм і збільшенням площ овочесховищ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінагропроду з посиланням на слова міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

«На сьогодні в Україні триває щотижневий моніторинг цін на продукти харчування на місцевих оптових і роздрібних ринках. Згідно з даними, станом на минулий тиждень ціни на овочі знизилися на 21,1% у порівнянні з аналогічною датою попереднього року», - цитує прес-служба М.Присяжнюка.

За словами міністра, ціна на цибулю впала на 15,6% - до 1,84 грн/кг, тепличні томати подешевшали на 13,3% - до 16,79 грн/кг, буряки - на 12,5%, до 2, 24 грн/кг, картопля - на 8,5%, до 1,82 грн/кг, морква - на 1,1%, до 2,71 грн/кг.

Як зазначає М.Присяжнюк, внутрішнє споживання овочів в країні за останні два роки збільшилася на 17%.

Нагадаємо, минулого тижня Держстат повідомив про збільшення цін на овочі в лютому в порівнянні з січнем 2013 року на 0,5%, при цьому вони знизилися на 21,1% у порівнянні з січнем-лютим 2012 року.