Холдинг «Українські аграрні інвестиції» у 2012 році збільшив чистий прибуток на 3,2%

Велика аграрна холдингова компанія «Українські аграрні інвестиції», що веде свою діяльність в 4 регіонах України, за підсумками 2012 року збільшила чистий прибуток на 3,2% до 52,1 млн доларів. Як передає кореспондент УНІАН, ці дані були оприлюднені під час презентації компанії в рамках форуму «Аграрний бізнес в Україні», організованого інститутом Адама Сміта.

Виручка компанії торік становила 172 млн доларів, що на 13,7% більше показника 2011 року. Показник EBITDA виріс до 71 млн доларів проти 65,3 млн доларів в 2011 році. Маржа EBITDA скоротилася до 29% з 33% у 2011 році.

Згідно з презентацією компанії, велику частину прибутку компанія отримала за рахунок експорту продукції. Водночас виробництво зернових у 2012 порівняно з 2011 роком скоротилося на 3,2% до 638 ​​тис. тонн. З них 327 тис. тонн припало на кукурудзу, 136 тис. тонн - на пшеницю, 62 тис. тонн - на насіння соняшнику і 113 тис. тонн на інші зернові.

Водночас заступник виконавчого директора холдингу Пітер Томсон заявив, що компанія не планує розширювати асортимент продукції, а сконцентрується на наявному виробництві.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Українські Аграрні Інвестиції» займається обробкою землі і виробництвом сільськогосподарської продукції, володіє одним з найбільших земельних банків в Україні. У структуру холдингу входить 70 аграрних господарств в чотирьох регіонах України.