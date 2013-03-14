«Коблево» у 2012 році скоротило чистий прибуток на 38%

Великий виробник винної продукції "Коблево", що входить до холдингу «Алкогольні традиції», у 2012 році скоротив чистий прибуток до 7,8 млн грн з 12,5 млн грн у 2011 році.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вартість активів підприємства у 2012 році зросла на 3% - до 260,8 млн грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії у 2012 році скоротилася на 6,6% - до майже 66 млн грн.

Водночас поточні зобов'язання компанії залишаються практично незмінними - на рівні 139,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «Коблево» (Миколаївська обл.) - виробник винної продукції, що володіє 7 брендами. Компанія випускає вина під ТМ "Коблево", ТМ Bon Vin і вермути "Маренго" і Paloma.

Компанія «Алкогольні традиції» володіє 16 винними та лікеро-горілчаними брендами. Виробничі потужності холдингу включають активи компаній «Національна горілчана компанія» і «Коблево».