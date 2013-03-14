Кабмін до липня подасть до Ради законопроект про скасування мораторію на продаж сільгоспземель

Урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

Про це заявив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, в законопроекті передбачається закріпити норму про мінімальний розмір орендної плати за сільгоспземлю, що становитиме 3% від нормативно-грошової оцінки. При цьому норму пропонується закріпити не як рекомендаційну, а як обов'язкову.

Також планується ввести додаткову плату у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земель, яка відраховуватиметься до місцевих бюджетів на розвиток територій.

А для земель державної власності половина цього податку прямуватиме до держбюджету і спецфонду для подальшого фінансування викупу паїв у громадян і державної підтримки дрібного сільгоспвиробника.

«Для українських реалій не нормально, коли в господарстві на 10 тис. га працює лише 10 осіб. На селі, крім роботи на землі, фактично немає інших робочих місць. Тому законом передбачається встановити мінімальний рівень повної зайнятості на одиницю площі з урахуванням природно-кліматичних зон і структури розселення, що склалася», - відзначив С.Тимченко.

Також у законопроекті передбачається встановити мінімальний термін оренди сільгоспземель на рівні 7 років.

«Дати можливість купувати право оренди безпосередньо, а не реалізовувати операції через корпоративні права, тобто необхідно ввести вільне відчуження оренди. Також потрібно перетворити право оренди на предмет застави в банку та істотно посилити державні гарантії непорушності раніше укладених діючих договорів. На сьогодні Держземагентство ініціює введення норм з обмеження обсягів оренди сільгоспземель. Для регулювання цих відносин цілком достатньо діючих норм антимонопольного законодавства», - сказав голова земельного відомства.

Як повідомляв УНІАН, з 20 грудня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.