Україні необхідно інвестувати 500 млн дол. у будівництво вагонів-зерновозів

Україні для транспортування врожаю зернових і олійних культур до 2023 року необхідно збільшити кількість вагонів-зерновозів до 15 тис. із нинішніх 8,5 тис., інвестувавши в їх будівництво 500 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив економіст відділу інвестиційного центру ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) Дмитро Приходько на форумі «Агробізнес в Україні», організованому Інститутом Адама Сміта.

«За мінімальними оцінками, у найближчі 10 років Україні потрібно буде досягти рівня 15 тис. вагонів для того, щоб країна могла перевозити 90 млн тонн зерна і олійних», - сказав Д.Приходько.

Експерт відзначив, що в найближчі п'ять років «Укрзалізниця» не планує закупівлю вагонів-зерновозів. Проте відсутність достатньої кількості залізничного транспорту, за його словами, призведе до зниження ціни на українське зерно порівняно зі світовими цінами через збільшення транспортних витрат.

Крім того, Д.Приходько відзначив, що вже зараз у країні відчувається брак потужностей для зберігання зерна і олійних. За його даними, за врожаю 55 млн тонн брак становитиме 15 млн тонн, а в заходи для його ліквідації необхідно інвестувати 3,5 млрд дол.

За даними «Укрзалізниці», залізниці у січні 2013 року перевезли 2,05 млн тонн зерна і зернопродуктів, що на 1,8% менше, ніж у січні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ще у лютому 2012 року гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Козак заявляв, що з 2014 року український парк вагонів-зерновозів щорічно може скорочуватися на 1-1,5 тис. вагонів через закінчення терміну їх експлуатації.

Довідка УНІАН. Загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., зокрема піввагонів - 59,9 тис., критих - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хопер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., мінераловозів - 3,8 тис., вагонів інших типів 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., зокрема 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів до загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, зокрема 34% піввагонів.

Фізична спрацьованість основних фондів залізничної галузі становить майже 90%, зокрема спрацьованість тягового рухомого складу становить 94%, вантажних вагонів - 83%.