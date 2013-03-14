Кабмін виділить 100 млн грн на фінансування сільгоспкооперативів

Уряд України в 2013 році планує значно збільшити фінансування програми створення сільськогосподарських кооперативів, виділивши на ці цілі 100 млн. грн проти 5 млн. грн минулого року.

Про це заявила директор «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Ірина Синявська на прес-конференції в УНІАН.

«Минулого року на розвиток кооперативів держава виділила невеликі гроші - лише 5 млн грн, але сьогодні йдеться про виділення 100 млн грн на підтримку створення обслуговуючих кооперативів», - сказала І.Синявська.

Вона також розповіла, що в 2012 році було проведено громадське обговорення ініціативи міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, який виступив за створення кооперативів.

«Було опитано 10 тис. 832 сільських голів. Водночас 83,4% опитаних підтримали ініціативу створення кооперативів», - наголосила І.Синявська, уточнивши, що до 2015-2020 років Україні є можливість і ресурси для створення 17 тис. 994 обслуговуючих кооперативів.

За словами І.Синявської, стимулюючими чинниками створення кооперативів для 68% опитаних є пільговий режим оподаткування, а для 61% - можливість надання пільгових кредитів.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра аграрної політики і продовольства М.Присяжнюка, на 1 вересня 2012 року в Україні налічувався 851 сільськогосподарський обслуговуючий кооперативів.

За даними заступника директора Департаменту Міністерства аграрної політики і продовольства Людмили Ставичної, в 2012 році сільськогосподарські кооперативи реалізували 60 тисяч тонн молока, 9 тисяч тонн плодоовочевої продукції і 16 тисяч тонн зерна.