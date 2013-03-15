Україна хоче долучитися до створення «зернової двадцятки»

Міністерство агарної політики і продовольства України та Європейський банк реконструкції та розвитку продовжать співпрацю щодо розвитку проектів в українському агросекторі. ЄБРР продовжить інвестувати в український бізнес. Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка та директора Департаменту агробізнесу ЄБРР Жиля Меттеталя, повідомляє прес-служба відомства.

Під час зустрічі М.Присяжнюк сказав, що для розвитку вітчизняного аграрного сектору є важливими ті проекти, які фінансує ЄБРР в Україні.

«Я задоволений тим, що всі проекти, які ви підтримуєте в сільському господарстві України шляхом кредитування, є успішними. І з кожним роком лінія сільгосппродуктів, які виробляють кредитовані Банком українські підприємства, розширюється. Це дуже важливо», - зазначив М.Присяжнюк.

Також міністр поінформував Ж.Меттеталя, що під час візиту до Франції та зустрічі з міністром сільського господарства, харчової промисловості та лісового господарства Франції Стефаном Ле Фолем обговорювалося питання щодо створення «Зернової двадцятки». До цієї організації мають увійти найбільші світові виробники зерна. Зі слів М.Присяжнюка, Україна готується долучитися до зазначеної ініціативи.

Ж.Меттеталь висловив підтримку ініціативи міністра сільського господарства Франції щодо створення «Зернової двадцятки» світових виробників зерна, вагоме місце в якій може посісти Україна. Він також вказав на високий рівень українських компаній, з якими співпрацює ЄБРР.

Він нагадав, що загальний обсяг інвестицій ЄБРР в аграрний бізнес України на сьогодні вже перевищує 1,5 мільярда доларів.

Щодо подальшої співпраці, то сторони домовилися продовжити співробітництво у виробництві зернових, птахівництві та машинобудуванні. Окрім того, учасники зустрічі обговорили впровадження спільних проектів у цукроварінні, агролізингу, а також тваринництві, зокрема, молочарстві.

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