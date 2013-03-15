Україна збільшила експорт соняшникової олії

З початку 2012-2013 маркетингового року (жовтень 2012 - вересень 2013) Україна поставила на зовнішні ринки понад 1,7 млн ​​тонн соняшникової олії, що на 26% більше, ніж за аналогічний період попереднього МР.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Всього з початку поточного маркетингового року в Україні вироблено 2 млн тонн цього продукту, і близько 80% цієї кількості надійшло на зовнішні ринки», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

Згідно з повідомленням, загальна сума від експорту олії за 2012-2013 маркетинговий рік становила 2 млрд дол.

Як сказано в повідомленні, в поточному маркетинговому році Україна є світовим лідером за обсягами торгівлі соняшниковою олією і володіє близько 50% світового ринку.

«У поточному маркетинговому році Україна посідає перше місце у світі за обсягами торгівлі соняшниковою олією. А це - 50% світового ринку. Тобто можна сказати, що кожен другий літр соняшникової олії, що продається у світі, вироблений в Україні», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова міністра.

Прес-служба також зазначила, що основними імпортерами вітчизняного соняшникової олії є Індія - 30%, Єгипет - 16%, країни ЄС - 16-18% і Туреччина - 11%. Згідно з повідомленням, зростають обсяги поставок соняшникової олії в Китай та Іран.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами голови правління однієї з найбільших компаній з переробки соняшнику «Креатив Груп» Юрія Давидова, експорт соняшникової олії з України в 2013 році становитиме 3-3,3 млн тонн.

Україна в 2012 році в порівнянні з 2011 роком збільшила виробництво соняшникової олії на 18% - до 3,8 млн тонн. При цьому помітно зріс експорт соняшникової олії. Зокрема в 2012 році українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки 3,6 млн тонн, що на 33% більше, ніж у попередньому році.