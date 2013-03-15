Середні ціни продажу аграрної продукції у січні-лютому зросли на 6%

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у січні-лютому цього року збільшилися на 6% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, ціни на продукцію рослинництва зросли на 23%, а на продукцію тваринництва знизилися на 3%.

У лютому порівняно з січнем 2013 року середні ціни реалізації сільгосппродукції зросли на 2%, в ​​т.ч. ціни на продукцію рослинництва - зросли на 3%, тваринництва - знизилися на 0,1%.

Довідка УНІАН. В Україні у лютому 2013 року дефляція порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, порівняно з лютим 2012 року - 0,5%.