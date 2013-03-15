КЗШВ «Столичний» у 2012 році збільшив чистий прибуток на 81%

Київський завод шампанських вин «Столичний» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 18,3 млн грн з 10,1 млн грн у 2011 році.

Про це компанія повідомила у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вартість активів підприємства у 2012 році виросла на 14,7% - до 208,9 млн грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість підприємства у 2012 році виросла на 22,3% - до 128,2 млн грн.

Водночас поточні зобов'язання компанії збільшилися на 13% - до 99,4 млн грн. Підприємство не має довгострокових зобов'язань.

Довідка УНІАН. «Київський завод шампанських вин «Столичний» - український виробник ігристих вин, заснований в 1950 році в Києві.

Підприємство випускає більше 30 видів шампанського 8-ми різних кондицій і кількох лінійок тихих вин. Основні торгові марки - ТМ «Українське», ТМ «Советское шампанское», ТМ «Советское Преміум», ТМ «Золоте» та інші.

17 жовтня 2007 року Київський завод шампанських вин «Столичний» увійшов до групи європейських виробників ігристих вин - компанії Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG, що володіє підприємствами з виробництва ігристих вин у таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Італія.