МХП планує залучити 85 млн євро у Європейського інвестиційного банку

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) планує одержати кредит у розмірі 85 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на фінансування проекту будівництва додаткових потужностей на Вінницькій птахофабриці, який увійде до сфери дії Рамкової угоди між Україною і ЄІБ від 14 червня 2005 року.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Для реалізації проекту «Миронівський хлібопродукт» планує залучити кошти ЄІБ у розмірі 85 млн євро без надання державної гарантії, за рахунок яких буде здійснено будівництво елеваторів для зберігання насіння соняшнику і зернових, будівництво олійно-пресового і комбікормового заводів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 13 березня ц.р. Кабінет Міністрів прийняв розпорядження №128-р «Про схвалення проекту листа уряду України до Європейського інвестиційного банку за проектом «Будівництво Вінницької птахофабрики».

Як відзначає департамент інформації та комунікації, раніше до Мінекономрозвитку надійшов запит від Європейського інвестиційного банку про надання йому письмового підтвердження приналежності проекту фінансування «Будівництво Вінницької птахофабрики» до сфери дії Рамкової угоди між Україною і ЄІБ від 14 червня 2005 року.

Як повідомляв УНІАН, станом на січень 2013 року загальна сума проектів ЄІБ в Україні становила понад 1,5 млрд євро.

Довідка УНІАН. Вінницька птахофабрика, що входить до складу компанії МХП, спеціалізується на вирощуванні бройлерів. Виробнича потужність комплексу становить близько 440 тис. тонн м'яса птиці на рік.

До складу підприємства входить комплекс з вирощування птиці – 24 зони вирощування по 38 пташників на кожній.

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком – до 311 млн дол. EBIDTA зросла на 17% – до 468 млн дол.

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