Аграрії засіяли яровими зерновими культурами понад 454 тис. га

Українські аграрії станом на 18 березня засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами 454 тис. га, що становить 15% прогнозного показника посівів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, такі дані оприлюднив міністр Микола Присяжнюк.

«В АР Крим засіяно ярових культур на площі 90,9 тис. га, або 102% прогнозу, в Одеській області - 130,5 тис. га (69%), у Херсонській - 126,9 тис. га (82%), у Миколаївській - 59,4 тис. га (67%), у Запорізькій - 37,2 тис. га (17%), у Дніпропетровській - 5,9 тис. га (3%) і в Донецькій - 3,6 тис. га (2%)», - повідомив він.

За словами міністра, на 18 березня аграрії забезпечені насінням на 102% потреби, мінеральними добривами - на 109%. Забезпеченість сільгоспвиробників засобами захисту рослин становить 80%.

Як відзначив М.Присяжнюк, підгодівля озимих зернових культур проведена на площі 4,6 млн га в 21 регіоні України, що становить 57% попередніх прогнозів.

За словами міністра, посівна площа під урожай 2013 року очікується на рівні 27,6 млн га, або 100,4% рівня 2012 року. Площі зернових культур, за попередніми даними, становитимуть 16,2 млн га, або 58,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, центральні області країни розпочнуть сівбу ярових зернових не раніше 20 березня.