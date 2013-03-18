Кабмін пропонує ввести маркування молочних продуктів, що містять рослинні жири

Кабінет Міністрів України пропонує зобов'язати виробників молочних продуктів зазначати на упаковці товару дані про вміст у ньому рослинних жирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства, відповідний законопроект N 2172 «Про внесення змін до Закону України «Про молоко і молочні продукти» та інших законодавчих актів щодо посилення боротьби з фальсифікацією молочних продуктів» зареєстровано у Верховній Раді 4 лютого 2013 року.

Згідно із законопроектом, на упаковці молочних продуктів має бути вказана інформація про вміст рослинних жирів, а її розмір має становити щонайменше 80% від назви самого продукту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України восени 2012 року пропонувало ввести новий термін «молоковмісткі продукти» для позначення продуктів, вироблених із використанням немолочної сировини. На етикетках таких продуктів пропонувалося наносити маркування «Продукт із замінниками складових молока».

Крім того, Мінагропрод пропонував зобов'язати торгові мережі розміщувати молоковмісткі продукти окремо від молочних продуктів.