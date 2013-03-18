Зниження температури повітря у березні не позначиться на стані озимих – Укргідрометцентр

Значне зниження температури повітря, яке спостерігалося минулого тижня у західних і центральних областях України, не вплинуло на стан озимих зернових, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Такі перепади температур є нормальними для березня. Незважаючи на те, що йде затримка (підвищення температури – УНІАН), катастрофічних наслідків для урожаю вона не матиме», - сказала експерт.

За словами Т.Адаменко, у західних областях, де морози минулого тижня були найсильнішими, ґрунт покритий снігом, тому озимі від похолодання тут не постраждали. У центрі країни, незважаючи на те, що сніговий покрив зійшов, температури не досягали критичних показників, тому стан озимих також не погіршився.

Щодо сівби ярових зернових у центральних областях країни, то, за прогнозами експерта, він має розпочатися 5-10 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські аграрії станом на 18 березня засіяли ранніми яровими зерновими і зернобобовими культурами 454 тис. га, що становить 15% прогнозного показника посівів. Усього яровими культурами у 2013 році планується засіяти 8,1 млн га.