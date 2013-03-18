У 2012 році було законсервовано 2,5 тис. га земель

В Україні у 2012 році було виведено з експлуатації 2,5 тис. га земель, повідомляє Державне агентство земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, загальна площа земель, які вимагають консервації, в Україні становить 1,1 млн га, з яких 644 тис. га - деградовані землі, 435,4 тис. га - малопродуктивні і 11,9 тис. га - техногенно забруднені.

До того ж у 2012 році 1,3 тис. га земель було законсервовано шляхом заліснення, 1,2 тис. га - шляхом закладання.

Також повідомляється, що у 2012 році було проведено будівництво або реконструкцію протиерозійних гідротехнічних споруд протяжністю 13,9 км на загальній площі 779,8 га. При цьому всього в Україні необхідно побудувати або реконструювати орієнтовно 535 протиерозійних гідротехнічних споруд зокрема: 128 водоскидних споруд, 181 протиерозійний ставок, 198 споруд терасування схилів.

Крім того, як відзначає Держземагентство, потрібно захистити землі, зокрема сільськогосподарського призначення, від ерозійних та інших несприятливих природних процесів на площі 1,7 тис. га загальною протяжністю 36,7 тис. км.

Довідка УНІАН. За даними Держземагентства, у I півріччі 2012 року в Україні проведено консервацію 1,9 тис. га земель.

Станом на серпень 2012 року загальна площа порушених земель в Україні становила 144,5 тис. га.