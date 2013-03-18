Мінагропрод та зернотрейдери планують продовжити меморандум про експорт зерна

Міністерство аграрної політики і продовольства України та зернотрейдери планують пролонгувати Меморандум про взаєморозуміння на 2013/2014 маркетинговий рік з узгодження обсягів експорту зерна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Ми вже знайшли ефективну форму співпраці з комерційними структурами на ринку зерна, зокрема щодо здійснення експорту. Тому найближчими місяцями ми плануємо підписати Меморандум про взаєморозуміння на 2013/2014 маркетинговий рік. Звичайно, ми разом із зернотрейдерами його допрацьовуватимемо», - сказано в повідомленні з посиланням на слова міністра аграрної політики і продовольства Миколу Присяжнюка.

Як повідомляв УНІАН, раніше М.Присяжнюк заявляв, що рішення про відновлення експорту української пшениці можуть розглянути після 10 квітня.

Урожай зернових в 2012 році становив 46,2 млн. тонн порівняно з 56,7 млн. тонн у 2011 році. За інформацією прес-служби Мінагропроду, діюча експортна політика в 2012 році дозволила збільшити надходження до бюджету і покращити зовнішньоторговельне сальдо.

У лютому 2013 року українські аграрії експортували 184,1 тис. тонн пшениці, з якої 180 тис. тонн продовольчої та 4,1 тис. тонн фуражної. Експорт кукурудзи за цей період становив 1,4 млн. тонн. Обсяг експорту олійних становив 259,1 тис. тонн.

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