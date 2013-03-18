Президент доручив Кабміну до червня внести до ВР земельний законопроект

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до червня 2013 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект про оборот земель сільськогосподарського призначення з метою створення прозорого ринку землі і розробки ефективного механізму обороту земель сільгосппризначення.

Про це йдеться в Національному плані дій на 2013 рік про впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року і опублікованому на його сайті.

Законопроект, згідно з указом, має врегулювати питання придбання у власність і обороту земель сільгосппризначення, визначити коло набувальників прав власності на таку землю, а також встановити граничні площі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і забезпечити прозорість операцій з сільськогосподарськими землями.

Відповідальними за розробку законопроекту визначені прем'єр-міністр Микола Азаров, Міністерство аграрної політики і продовольства та Державне земельне агентство.

Як повідомляв УНІАН, з 20 грудня 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.