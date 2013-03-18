«Київхліб» за рік скоротив прибуток на 37%

Один з найбільших столичних виробників хліба та хлібобулочних виробів «Київхліб» у 2012 році скоротив чистий прибуток до 10,4 млн грн з 16,5 млн грн у 2011 році, повідомила компанія в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У 2012 році вартість активів підприємства скоротилася на 2,2% - до 475,1 млн грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії в 2012 році зросла до 133,9 млн грн з 110,7 млн ​​грн у 2011 році.

Поточні зобов'язання підприємства за підсумками 2012 року зросли на 60% - до 287 млн ​​грн. Водночас довгострокові зобов'язання компанії за вказаний період скоротилися на 72,4% - до 29,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Київхліб" створена на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 12 хлібопекарських підприємств (6 - у Києві і 6 - у Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і навчальний центри і "Кіевхлебпостач".

Потужність "Київхліба" становить понад 1,2 тис. тонн на добу хлібобулочних і 65 тонн кондитерських виробів.

Продукція компанії на ринку представлена ​​під торговими марками «Київхліб», «БКК», «Марсель», «Гаряча штучка».