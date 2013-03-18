Львівська кондфабрика «Світоч» скоротила прибуток на 20%

«Львівська кондитерська фабрика «Світоч», що входить до складу одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі компанії Nestlе, за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток до 41,3 млн грн, що на 20,2% менше, ніж у 2011 році, сказано в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, нерозподілений прибуток підприємства торік зріс порівняно з 2011 роком на 19,9% - до 248,2 млн грн. Сумарна дебіторська заборгованість зменшилася до 71,3 млн грн в 2012 році проти 84,1 млн грн у 2011 році. Поточні зобов'язання компанії торік зросли до 85,1 млн грн, що на 2,4% більше, ніж у 2011 році.

На зборах акціонерів «Львівської кондитерської фабрики «Світоч», яке відбудеться 24 квітня, зокрема буде розглянуте питання про розподіл прибутку за 2012 рік і план розподілу прибутку/збитків у 2013 році.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2012 року Nestlе S.A. в Україні інвестував в нарощування потужностей Львівської кондитерської фабрики «Світоч» близько 130 млн грн.

У 1998 році Nestle S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві було засновано ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestle S.A. придбав 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestle S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».